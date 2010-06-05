Вritish Petroleum виплатить 2-й транш компенсацій

Компанія ВР має намір виплатити другий транш компенсацій жителям і бізнесменам штатів Луїзіана, Міссісіпі, Алабама і Флоріда, пострадавших від розливу нафти в Мексиканській затоці, повідомляє ІТАР-ТАРС. На ці цілі концерн готовий витратити до 84 млн долл, які повинні покрити збитки і упущені із-за аварії доходи в червні.

Заява про намір виплатити нові компенсації компанія зробила відразу після того, як президент США Барак Обама під час поїздки до Луїзіани розкритикував ВР за те, що вона витрачає гроші на виплату дивідендів акціонерам і рекламу, але в той же час "є" дріб`язковий відносно своїх же робітників і жителів прибережних штатів. "Наскільки я знаю, ВР уклала телевізійний контракт на рекламні ролики вартістю 50 млн долл, аби поліпшити імідж, страждаючий від катастрофи, - відмітив Обама. - Крім того, компанія, як очікується, виплатить 10,5 млрд долл як дивіденди за результатами діяльності за квартал". "Проте зараз мене не турбує реалізація ВР всіх цих планів, але я маю бути упевнений, що компанія чесна у виконанні своїх моральних і законних обов`язків по тому збитку, який вже нанесений тут, в районі затоки", - підкреслив президент.