На шахті ім. Скочинського через викид газу двоє гірників загинули

У Донецьку на шахті ім. Скочинського, де вчора стався викид вугільно-газової суміші, двоє гірників загинули, доля ще трьох залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За даними МНС, викид вугільно-газової суміші без послідуючого горіння стався на шахті на горизонті 1,2 тис. метрів о 18.59 під час проведення прохідних робіт комбайном.

На момент викиду в шахті знаходилися 252 особи, на аварійній ділянці працювали 23 гірняка, з них 18 самостійно вийшли на поверхню, 5 гірників опинились під завалом.

Роботу шахти було призупинено.

О 22.04 з-під завалу було врятовано 1 гірника, який під час транспортування на поверхню помер. О 23.54 під завалом знайдено тіло 1 загиблого гірника.

Станом на 08.00 доля 3 гірників залишається невідомою.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 10 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому та 5 реанімаційно-протишокових груп.