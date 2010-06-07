Польща хоче збільшити імпорт газу з України в 40 разів

Польська національна нафтогазова компанія PGNiG планує збільшити імпорт газу з України до 200 млн. кубометрів із 5 млн. кубометрів, імпортованих минулого року.

За інформацією польської Gazeta Wyborcza, PGNiG хоче збільшити імпорт завдяки газопроводу з Грубешова на кордоні з Україною до Замостя (Люблінське воєводство), завершення спорудження якого заплановане на третій квартал 2010 року.

Видання зауважило, що газопровід, який з`єднує українську газотранспортну систему з Грубешовом, залишається єдиним у Польщі, який належить дочірній компанії PGNiG, а не спеціально створеній 5 років тому компанії з управління газопроводами для імпорту газу в країну компанії Gaz System.

За даними газети, раніше PGNiG інформувала про можливість постачання цим газопроводом до Польщі 0,5 млрд. кубометрів газу, що становить близько 4% споживання блакитного палива в країні.

Водночас газета відзначає, що збільшення імпорту можливе лише за згодою російського газового монополіста ВАТ "Газпром", без якого Україна не може реекспортувати газ.

Згідно з річним рапортом PGNiG за минулий рік, яким володіє УНІАН, з 2005 року до 2010 року компанія імпортувала з України 20 млн. кубометрів газу.

Щорічні поставки зросли з 1,2 млн. кубометрів до 5 млн. кубометрів минулого року.

Довідка УНІАН. Споживання газу в Польщі в 2009 році становило близько 13 млрд. кубометрів газу, 9 млрд. кубометрів якого було імпортовано.

Понад 8 млрд. кубометрів газу поляки придбали у російського "Газпрому" та майже 1 млрд. у Німеччині.

З 2005 по 2009 рік від 2,3 до 2,5 млрд. кубометрів газу до Польщі постачав швейцарський трейдер "РосУкрЕнерго".