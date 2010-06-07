BP оцінює збиток від розливу нафти в 1,25 млрд. дол.

Британська нафтова компанія BP оцінює збиток від розливу нафти в Мексиканській затоці в 1,25 мільярда доларів, повідомляє РІА «Новини».

Ця сума включає вартість ліквідації наслідків розливу, герметизації свердловини, буріння додаткових свердловин, гранти прибережним країнам і виплати за позовами.

На нафтовій платформі Deepwater Horizon 20 квітня стався потужний вибух, за яким послідувала 36-годинна пожежа. Тоді загинули 11 осіб і 17 постраждали. Після того як 22 квітня платформа затонула, почався витік нафти, який вже завдав збитку штатам Луїзіана, Алабама, Міссісіпі і загрожує регіону екологічною катастрофою.

Влада США поклала на BP усю відповідальність за подію в Мексиканській затоці. У четвер офіційний представник Білого дому Роберт Гіббс заявив, що федеральна влада має намір пред'явити компанії BP перший рахунок у розмірі 69 мільйонів доларів. Як повідомляли напередодні, уже 37,193 тисяч позовів було подано проти компанії, за 18 тисячами з них компанія сплатила 48,4 мільйона доларів компенсацій.

У понеділок BP повідомила, що захисний сифон з відкачування нафти на поверхню вже відкачав 27,1 тисячі барелів нафти і 54,7 мільйона кубічних футів газу (1,5 мільйона кубометрів). Нині триває буріння додаткової свердловини, яке розпочали 2 травня, вона досягла глибини у 3,949 кілометри. Друга свердловина, буріння якої почалося 16 травня, досягла глибини у 2,614 кілометри.

В усуненні витоку беруть участь 2,7 тисячі суден, 20 тисяч співробітників компанії, екологів, представників американських держструктур і волонтерів. У неділю виконавчий директор компанії Тоні Хейворд заявив, що BP відновить узбережжя Мексиканської затоки в "первозданному" вигляді, тобто такому, якою вона була до події з буровою платформою.

Минулого тижня операція ВР з затоку важкої технологічної рідини в аварійну свердловину для запобігання подальшому витоку сировини не було успішним.