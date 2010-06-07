«Енергоатом» збільшив виробництво електроенергії на 5,5%

За оперативними даними, у січні-травні поточного року енергогенеруючі потужності НАЕК "Енергоатом" збільшили виробіток електроенергії на 5,5%, або 1,923 млрд. кВт/год порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 36,826 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в НАЕК "Енергоатом".

Згідно з повідомленням, АЕС компанії у січні-травні збільшили виробництво на 5,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 36,735 млрд. кВт/год.

За звітний період Запорізька АЕС (ЗАЕС) збільшила виробництво електроенергії на 4,2% - до 16,668 млрн. кВт/год, Хмельницька АЕС (ХАЕС) - на 20,2%, до 6,314 млрд. кВт/год, Південно-українська АЕС (ПУАЕС) без урахування каскаду ГЕС-ГАЕС - на 2%, до 2,785 млрд. кВт/год, Рівненська АЕС (РАЕС) - на 6,8%, до 6,693 млрд. кВт/год.

Водночас Південно-українська АЕС (ПУАЕС) без урахування каскаду ГЕС-ГАЕС скоротила виробництво на 2,9% - до 7,059 млрд. кВт/год.

Виробництво електроенергії на Ташлицькій ГЕС і Олександрівській ГАЕС, що входять до складу Південного енерговузла, у січні-травні скоротилася на 25,6% - до 89,6 млн. кВт/год.

На генпотужностях відокремленого підрозділу "Донузлавська ВЕС", що перейшла в управління компанії минулого року, у січні-травні вироблено 1,243 млн. кВт/год електроенергії.

За оперативними даними, у січні-травні "Енергоатом" відпустив ДП "Енергоринок" 34,668 млрд. кВт/год електроенергії, що на 5,8%, або 1,919 млрд. кВт/год, більше ніж за січень-травень 2009 року.

Частка генпотужностей компанії у вітчизняному виробництві електроенергії у січні-травні склала 46,1%, у травні - 51,8%.

Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) АЕС в січні-травні 2010 року склав 73,3% проти 69,4% у січні-травні 2009 року. При цьому за підсумками п'яти місяців найбільший КВВП був зафіксований на ХАЕС - 87,1%, найменший, - на ПУАЕС - 64,9%.

У січні-травні зафіксовано 8 облікових порушень в роботі АЕС проти 4 порушень за аналогічний період 2009 року.

Недовиробіток електроенергії на АЕС через порушення склав 1,336 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК "Енергоатом" розраховує, що у 2010 році корисний відпуск електроенергії генпотужностями компанії складе 81,583 млрд. кВт/год, обсяг виробітку - близько 87 млрд. кВт/год.

У 2009 році НАЕК "Енергоатом" скоротив виробництво електроенергії на 7,72%, або 6,962 млрд. кВт/год порівняно з 2008 роком - до 83,155 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. ДП "НАЕК "Енергоатом" - провідний виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС та Олександрівську ГЕС, сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.