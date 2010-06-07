«Нафтогаз» буде закуповувати нафту та нафтопродукти без тендерів

Кабінет міністрів України дозволив НАК "Нафтогаз України" купувати нафту, нафтову сировину і нафтопродукти без проведення тендерних процедур.

Про це сказано в постанові Кабміну (від 2 червня №378), оприлюдненій на урядовому порталі.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.