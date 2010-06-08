До 30% персоналу проектів «Росатому» за кордоном становлять українці

На виконанні контрактів «Росатому» за кордоном 20-30% персоналу становлять громадяни України.

Про це в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» сказав глава «Росатому» Сергій КІРІЄНКО.

«Якщо ви зараз поїдете на будь-яке наше будівництво за кордоном, чи ми з вами поїдемо до Бушеру, або до Індії, або до Китаю, ми скрізь 20-30% знайдемо громадян України, тому що там дуже кваліфіковані і професійні атомники, які, не маючи замовлень в Україні, працювали на російських… Згідно із законом ми не можемо їх залучати на будівництво у Росії, тут тільки громадяни Росії, а в третіх країнах вони працюють, і працюють чудово», - сказав С.КІРІЄНКО.

Довідка УНІАН. Державна корпорація з атомної енергії «Росатом» керує усіма ядерними активами Російської Федерації, включаючи як цивільну частину атомної галузі, так і ядерний збройний комплекс.