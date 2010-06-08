РФ має намір налагодити виробництво українських турбін для АЕС

Росія має намір налагодити на своїй території виробництво тихохідних турбін для АЕС, які виробляють в Україні.

Про це в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" сказав глава "Росатому" Сергій КІРІЄНКО.

"У нас (у РФ - УНІАН) не залишилося виробництва тихохідної турбіни. Харківський "Турбоатом" - це виробництво тихохідної турбіни; майже на усіх атомних станціях Росії працює харківська турбіна на сьогодні. Ось тільки зараз, минулого тижня "Силові машини" в Санкт-Петербурзі заклали новий цех, який вироблятиме тихохідну турбіну", - сказав С. КІРІЄНКО.

Водночас він зазначив, що "збудувати інтеграцію" з харківським заводом доцільно.

"Якщо ми зуміємо збудувати інтеграцію, у тому числі з харківським "Турбоатомом", звичайно, це буде ефективніше і дешевше, і швидше. Але те, що роблять "Силові машини" в Санкт-Петербурзі, - а "Росатом", до речі, підписав угоду з "Альстомом", і ми робимо тихохідні турбіни в Подольську в Підмосков'ї, - це правильно. Нам потрібна диверсифікація, нам потрібно мати декілька постачальників, це завжди правильно", - сказав він.

Довідка УНІАН. ВАТ "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторских і науково-дослідних робіт до виготовлення, зборки, випробування турбін і відвантаження. У структуру "Турбоатому" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

Управління державною частиною акцій ВАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій підприємства.