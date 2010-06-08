20-30% українців працюють за кордоном

Під час виконання контрактів "Росатому" за кордоном працюють 20-30% громадян України.

Про це в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" сказав глава "Росатому" Сергій КІРІЄНКО.

"Якщо ви зараз поїдете на будь-яке наше будівництво за кордоном, чи поїдемо ми з вами в Бушер, або в Індію, або в Китай, ми скрізь 20-30% знайдемо громадян України, тому що там дуже кваліфіковані і професійні атомники, які, не маючи замовлень в Україні працювали на російських. Згідно з законом, ми не можемо їх залучати до будівництва в Росії, тут тільки громадяни Росії, а в третіх країнах вони працюють, і працюють прекрасно", - сказав С. КІРІЄНКО.

Довідка УНІАН. Державна корпорація з атомної енергії "Росатом" управляє усіма ядерними активами Російської Федерації, включаючи як цивільну частину атомної галузі, так і ядерний збройовий комплекс.