Росія готова обговорювати видобуток урану в Україні

Росія готова обговорювати спільне видобування урану в Україні.

Про це в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" сказав глава "Росатому" Сергій КІРІЄНКО.

"В Україні сьогодні є видобуток урану. Хоча основне їх родовище, Новоконстянтинівське, ще не розгорнуте, але потрібні великі гроші, і ми теоретично могли б обговорювати можливість спільної роботи з розробки цього родовища", - сказав С. КІРІЄНКО.

"В Україні немає збагачення. І не буде, тому що технологія збагачення - це та сама технологія подвійного застосування, і є міжнародні норми, що забороняють її передачу в країни, які її не мали", - додав він.

За словами глави "Росатому", у цьому випадку збагачувати уран можна на російській території.

"Ми можемо створити, і ми готові це обговорювати з нашими українськими партнерами - до речі, вже обговорюємо, ми створили робочі групи в усіх напрямах - ми серйозно готові говорити про створення спільного підприємства, при якому наші українські партнери можуть стати власниками, партнерами, акціонерами одного з наших збагачувальних комбінатів", - повідомив С. КІРІЄНКО.

Він підкреслив, що завод не переїде на територію України, але це буде частково і український завод. За словами С. КІРІЄНКА, Україна може таким чином отримати доступ до тієї технології, якої не має.

"Заводи на нашій території - ми можемо використовувати комплектуючі українські, цирконієві, прокат, ну і цілий ряд деталей з цирконію ми робимо сьогодні на українських підприємствах. Ми обговорюємо, як можливість, входження українських партнерів в акціонерний капітал одного з російських заводів, так і створення заводу на території України", - сказав глава "Росатому". При цьому він нагадав, що зараз Україна проводить тендер.

"Думаю, що ми зможемо дати найконкурентоздатнішу пропозицію з тим, щоб на території України розгорнути складальне виробництво", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня у Сочі на спільному з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ брифінгу після засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва В. ПУТІН заявив, що Росія пропонує Україні створити холдинг для спільної роботи у ядерній сфері.

4 травня В. ПУТІН доручив "Росатому" не зволікати зі створенням російсько-української атомної компанії.

5 травня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначив, що Україна домовилася з Росією про спільне будівництво заводу з виробництва ядерного палива.

*** Державна корпорація з атомної енергії "Росатом" керує усіма ядерними активами Російської Федерації, включаючи як цивільну частину атомної галузі, так і ядерний збройовий комплекс.