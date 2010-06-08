Заповнення "Північного потоку" відбудеться за рахунок України

Обіцянка ВАТ "Газпром" надати гарантії щодо заповнення газопроводу "Північний потік" закономірна і очевидна, оскільки без цього кредитори не фінансуватимуть проект, проте, для України це означає скорочення вже з осені 2011 року об'ємів транзиту газу на третину протягом 6-7 років.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

"Заздалегідь планувалося, що "Північний потік" не буде альтернативою українському маршруту транзиту, оскільки розраховувався на ресурсну базу нових північних родовищ в Росії. Проте, у зв'язку із затримкою їх освоєння, у першу чергу Штокманівського, новий газопровід заповнюватиметься за рахунок перерозподілу нинішніх потоків через Україну і Білорусь. До цього спонукатимуть і російські, і європейські кредитори проекту з метою швидкого повернення вкладених коштів", - сказав Б. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Ще більше, майже повне скорочення транзиту, упевнений експерт, може статися у разі будівництва "Південного потоку", який є прямим конкурентом української газотранспортної системи.

"У цій ситуації Україні, на жаль, проблематично розраховувати на сьогоднішні прибутки від транзиту російського газу - 1,2-1,3 млрд. доларів США на рік, які не є критичними для держави. Краще не розраховувати і отримати транзитний прибуток, ніж, розраховуючи, їх не отримати. Проте незважаючи на будівництво обхідних маршрутів, шанс досягти оптимальних об'ємів транзиту є", - наголосив експерт.

Значною мірою усе, на його думку, залежить від послідовності української сторони і від готовності до партнерства російської і європейської сторін.

"Україна за рахунок унікальності своєї ГТС, зокрема підземних сховищ газу, може запропонувати постачальникові і споживачам найвигідніші технічні і економічні умови транзиту газу, які не можуть забезпечити ніякі інші маршрути. Для цього необхідно в пріоритетному порядку здійснити модернізацію ГТС відповідно до декларації, підписаної в Брюселі 23 березня 2009 року за результатами чотирьох років міжнародних переговорів Президента України Віктора ЮЩЕНКА", - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Будь-які інші варіанти модернізації ГТС, переконаний експерт, менш вигідні і не принесуть бажаного результату для України.

Нагадаємо, президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на урочистій церемонії початку будівництва газопроводу у квітні заявив, що "Північний потік" гарантує Європі надійні постачання газу з Росії і страхує від проблем з транзитом, "Газопровід забезпечить надійне постачання палива європейським споживачам, причому постачання за прийнятними, розумними цінами" - сказав Медведєв.

"Але і, звичайно, убезпечує нас від деяких проблем, які пов'язані з недосконалістю діючої нормативної бази, у тому числі щодо транзиту", - сказав він.