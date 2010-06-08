Мінвуглепром планує залучити 6,4 млрд. грн. для держшахт

Міністерство вугільної промисловості України планує залучити 6,4 млрд. грн. для реалізації проектів технічного переоснащення і будівництва на державних вуглевидобувних підприємствах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінвгулепрому.

Згідно з повідомленням, у поточному році, зокрема, на ці потреби планують залучити 1,2 млрд. грн. приватних інвестицій, 1,9 млрд. грн. - з використанням інструментів лізингу, 0,5 млрд. грн. - за рахунок емісії ДП "Вугілля України" облігацій, 0,5 млрд. грн. - кредити під державні гарантії. Ще 2,3 млрд. грн. на потреби розвитку держсектора вуглевидобування передбачено в державному бюджеті.

Кошти планують скеровувати на реалізацію перспективних пріоритетних проектів в галузі.

Усього на період до 2015 року Мінвуглепром визначив 63 перспективні проекти загальною інвестиційною місткістю 47,3 млрд. грн., у тому числі на розвиток держшахт Донецької області - 25,5 млрд. грн., Луганської, - 19,5 млрд. грн., Львівської, - 2,1 млрд. грн., Волинської, - 0,2 млрд. грн.

У Мінвуглепромі зазначили, що залучення приватних інвестицій в держсектор планують здійснювати за рахунок використання механізмів державно-приватного партнерства, у тому числі за договорами про спільну діяльність, угод про розділ продукції, створення нових підприємств.

Міністерство вже підготувало проект постанови Кабміну, котрий обумовлює принципи і умови державно-приватного партнерства в державному вугільному секторі. Проект документу нині віддали на узгодження в міністерства і відомства, наукові організації і потенційним інвесторам.