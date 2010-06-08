Завтра буде підписано рамкову угоду про добудову ХАЕС

У середу, 9 червня, у Києві відбудеться підписання рамкової угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про співпрацю у добудові енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, від української сторони угоду підпише міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, від російської – генеральний директор державної корпорації «Росатом» Сергій КИРИЄНКО.

Довідка УНІАН. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорту», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС у Росії.

З метою реалізації проекту 18 лютого 2009 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №118 «Про першочергові заходи з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС». У ній чітко визначений тип реакторної установки і замовник будівництва – НАЕК «Енергоатом». Також спрощено процедуру закупівлі основного устаткування і проектування нових енергоблоків – у одного постачальника.

Попередня вартість спорудження 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС становить близько 15 млрд. грн.

Раніше президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ заявляв, що фінансування проекту здійснюватиметься таким чином: 85% – російська сторона надає кредит зі ставкою Libor + 3% і 15% – українська сторона. Погашення тіла кредиту – через 6 місяців після введення в експлуатацію нових енергоблоків.

10 квітня ц.р. прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Росія розглядає можливість кредитування будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС у розмірі 5-6 млрд. дол.