«Чорноморнафтогазу» доручили перевірити бурові платформи

Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція) розробила і рекомендувала компанії "Чорноморнафтогаз", яка займається в Україні видобутком і транспортуванням нафти в Чорному і Азовському морях, перевірити стан технологічного устаткування нафтових бурових платформ і готовність до боротьби з аварійним розливом нафтопродуктів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку України.

Згідно з повідомленням, також Держфлотінспекція рекомендувала компанії провести навчання керівного складу. За результатами перевірок "Чорноморнафтогаз" склав комплексний план заходів.

Інспекція провела профілактичні заходи з метою попередження виникнення аварійних ситуацій на бурових нафтових платформах і можливих розливів нафти в морі, а також для запобігання екологічному лиху в морських водах у зоні відповідальності України.