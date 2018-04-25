Російський варіант «розщеплення» українского атому

Росія квапить владу України прийняти рішення щодо запропонованих проектів співпраці. Проте, ні Президент, ні Кабмін поки що не поспішають поглиблювати кооперацію, обмежуючись вирішенням лише гострих питань.

Після "доленосних" квітневих переговорів на вищому рівні між Росією і Україною про інтеграцію активів у різних сферах економіки єдиним істотним досягненням двох сторін стало підписання довгострокового контракту між російським "ТВЕЛом" і НАЕК "Енергоатом" на постачання ядерного палива для українських АЕС з 2011р. Укладення договору між Кабміном і урядом РФ про добудову двох блоків Хмельницькою АЕС заплановано на 9 червня.

Про наміри Кремля в атомній сфері прем`єр-міністр Росії Володимир Путін оголосив під час згаданих переговорів. Зокрема, він запропонував Києву спільно з Москвою створити атомний холдинг, який включав би об`єднану генерацію, атомне машинобудування і паливний цикл. На цю пропозицію офіційний Київ поки що конкретно не відповів. Заглом, атомна тема з головою пішла під завісу. Навіть деталі підписаного контракту між "Твелом" і "Енергоатомом" зберігають у найсуворішому секреті. Параметри контракту - терміни, обсяги постачань, вартість і формулу ціни сторони не коментують, зважаючи на договір про конфіденційність.

Проте, за неофіційною інформацією, контракт з Твелом уклали на весь термін експлуатації українських АЕС, тобто на понад 25 років. Окрім того, Росія надала Україні 30% знижки на паливо, що означає економію до 1 млрд. дол.

Природньо, що така щедрість росіян небезкорислива. Зокрема, РФ фактично зміцнилася в ролі монопольного постачальника ядерного палива на усі українські атомні електростанції (15 блоків), включаючи і третій блок Південно-української АЕС, де проходять випробування збірки Westinghouse. Саме на контракт з цією компанією покладали надії щодо диверсифікації постачань палива в Україну. Розмови про те, що "таблетки" Westinghouse не пройдуть кваліфікацію (яка, до речі, може тривати ще 4 роки), ведуть досить давно і тепер зрозуміло, що вони мали під собою підґрунтя.

Окрім того, під своє паливо Росія погодилася надати кредит у 5-6 млрд дол. для добудови третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. ЗАТ "Атомбудекспорт", російський генпідрядник будівництва АЕС за кордоном, виграло конкурс. Узятися до будівництва компанія зможе досить швидко. У середині травня голова правління Ощадбанку Росії Герман Греф заявив про готовність банку взяти участь у фінансуванні проекту.

На цьому тлі навряд чи росіяни обмежаться монопольним становищем на ринку, їм цікаво підібгати увесь український атомпром під себе. Тому напередодні зустрічі В. Путіна і В. Януковича в Стамбулі Кремль через свого посла в Україні вирішив поквапити Київ.

Як заявив Михайло Зурабов, виступаючи в Лівадійському палаці у Ялті на засіданні міжнародного "круглого столу" на тему: "Україна і Росія: нова взаємодія", пропозиції Росії до української сторони про співпрацю в різних сферах в умовах економічної кризи обмежені у часі. "Якщо на ці пропозиції не буде реакції протягом напівтора року, Росія вирішуватиме, на жаль, ці проблеми самостійно", - заявив дипломат.

Далі були заяви глави "Росатому" (куди входить ТВЕЛ) Сергія Кірієнка про готовність співпрацювати з Україною у розробці уранових родовищ, зокрема, Новоконстянтинівського. Також було сказано, що Росія готова розглянути "взаємообмін" з Україною в атомній сфері, що не виключає придбання активів РФ. "Ми, радше, не скуповувати збираємося, а мінятися активами. Скупка - це все-таки не зовсім партнерство, хоча така версія теж можлива", - сказав голова "Росатому".

Зрозуміло, що Росія намагається підштовхнути Україну до ухвалення рішення про вибір партнера для будівництва заводу з фабрикації ядерного палива. Остаточний вердикт в Мінпаливенерго обіцяють оголосити восени цього року. До речі, суперником РФ у цьому тендері виступає все та ж Westinghouse.

Говорячи про співпрацю з українськими виробниками устаткування, С. Кірієнко відзначив харківський "Турбоатом", що випускає тихохідні турбіни, виробництво яких досі не налагоджене в Росії. Але тут же обмовився, що йдеться про диверсифікацію постачань, оскільки на території РФ виробництво тихохідних турбін уже запускають "Силові машини", окрім того, Росія створила спільне підприємство з випуску таких турбін з Alstom в Подольську (Московська область).

Загалом складається відчуття, що Росія вирішила підштовхнути Україну до прийняття хоч якогось рішення. Не виключено, що В. Путін його почує у Стамбулі. Але, швидше за все, виразної відповіді не буде. Офіційний Київ ще не визначився з "вигодою" від такого роду альянсу…

Матвій Теплов (для УНІАН)