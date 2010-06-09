Бойко припускає оскарження рішення Стокгольмського арбітражу

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО припускає оскарження Україною рішення Стокгольмського арбітражу у спорі між НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Я не знайомий поки з рішенням суду. Але ми вивчимо усі можливості апеляції і продовження тих рішень, які, напевно, у нас будуть, і приймемо рішення, яке відповідатиме нашим національним інтересам", - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що вилучення з балансу газу країни 11 млрд. кубометрів у сьогоднішній ситуації неприпустимо.

"Що стосується сьогоднішньої ситуації, то я скажу, чого не буде. Не буде безумної віддачі ресурсу у збиток нашим національним інтересам, тому що віддати 11 млрд. кубометрів з балансу, це неможливо", - сказав Ю. БОЙКО.

При цьому він додав, що оцінку законності операції з 11 млрд. кубометрів газу, яка була проведена колишнім урядом, повинні дати правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу щодо тривалої суперечки між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" про експропріацію "Нафтогазом" у січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, що належав RosUkrEnergo.

На додаток Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo отримає від "Нафтогазу" додатковий об'єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу у якості неустойки за порушення умов контракту.

Це рішення продовжило справу після прийнятого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення "Нафтогазом" умов контрактів з постачання, транзиту і зберігання газу. Раніше прийняте рішення також набуває чинності, і тому вказана вище сума має бути тепер виплачена RosUkrEnergo як частина цього нового рішення.

У липні 2004 року дочірні компанії "Газпромбанк" (Росія) і Raiffeisen створили RosUkrEnergo з реєстрацією в Швейцарії для постачання туркменського газу в Україну до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) та І. ФУРСІН (10% акцій).