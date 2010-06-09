Україна у травні імпортувала газ по 232,86 дол. та 246 дол.

Україна у травні 2010 року здійснювала імпорт природного газу за цінами 232,86 дол. за тис. куб. м і 246 дол. за тис. куб. м.

Про це сказано в повідомленні Міністерства економіки України, опублікованому на сайті відомства.

"Митна вартість травневих об'ємів природного газу, заявлених декларантами, у перерахунку на 1000 куб. м складає 232,86 дол. - у першому випадку і 246 дол. - у другому випадку", - зазначено у повідомленні міністерства.

Через це Мінекономіки понизило коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ за травень 2010 року на 18,5% порівняно з квітнем - до 1,3129.

Як повідомляли, у квітні 2010 року Україна здійснювала імпорт газу за цінами 330,3 дол. за тис. куб. м, 332,65 дол. за тис. куб. м і 232,86 дол. за тис. куб. м.

Нагадаємо, у кінці грудня 2008 року Верховна Рада прив'язала рентну плату за газ до ціни його імпорту, ухваливши відповідний закон. Згідно з ним, рентна плата за природний газ, у тому числі нафтовий (попутний), регулярно індексуватиметься на відношення середньої митної вартості імпортного природного газу до базової ціни 179,5 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2010 року ціна російського газу, що імпортується Україною, виросла до 305,68 дол. за тис. куб. м. порівняно з 208,12 дол. за тис. куб. м у четвертому кварталі 2009 року.