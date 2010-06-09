Україна та РФ підписали угоду про добудову блоків ХАЕС

Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали сьогодні в Києві міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО та генеральний директор державної корпорації з атомної енергії "Росатом" Сергій КІРІЄНКО.

Угодою, зокрема, передбачено, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, у тому числі для оплати послуг і товарів, які поставляють з РФ в Україну.

Як пояснив глава "Росатому" С. КІРІЄНКО, фінансування проекту здійснюватиметься на умовах співфінансування.

"У нас закладено дуже гнучке формулювання в угодах: російська сторона забезпечить організацію необхідного фінансування за часткової участі в співфінансуванні української сторони. Якась частина з цього може бути домовленістю двох міністерств фінансів, а якась частина буде кредитами комерційних банків. Очевидно, це російські державні банки", - сказав С. КІРІЄНКО.

При цьому він зазначив, що напередодні приїзду в Україну він отримав чергове підтвердження готовності виступити кредиторами з боку керівництва Ощадбанку Росії.

Також С. КІРІЄНКО повідомив, що повернення кредитного ресурсу Україна здійснюватиме не на основі договорів про розділ продукції, а за рахунок повернення кредитного ресурсу під час експлуатації нових енергоблоків.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня голова правління Ощадбанку Росії Герман ГРЕФ повідомив, що банк має намір спільно з компанією "Росатом" взяти участь у фінансуванні добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Кабінет міністрів України схвалив проект міжурядової угоди між Україною і Російською Федерацією щодо добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницьких АЕС.

Довідка УНІАН. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомбудекспорт". У конкурсі, окрім "Атомбудекспорту", брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу "Атомбудекспорту", який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС в Росії.

З метою реалізації проекту 18 лютого 2009 р. Кабінет міністрів прийняв постанову №118 "Про першочергові заходи з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС ".У ній чітко визначений тип реакторної установки і замовник будівництва - НАЕК " Енергоатом ". Також спрощена процедура закупівлі основного устаткування і проектування нових енергоблоків - у одного постачальника. Попередня вартість споруди 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС складає близько 15 млрд. грн.

Раніше президент НАЕК " Енергоатом " Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ заявляв, що фінансування проекту здійснюватиметься таким чином: 85% - російська сторона надає кредит зі ставкою Libor + 3% і 15% - українська сторона. Погашення тіла кредиту - через 6 місяців після введення в експлуатацію нових енергоблоків.

10 квітня прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Росія розглядає можливість кредитування будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС у розмірі 5-6 млрд. дол.