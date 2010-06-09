Янукович заявляє про стабілізацію ситуації у «Нафтогазі»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає стабілізацію ситуації у НАК "Нафтогаз України" і прогнозує, що до кінця року компанія почне розрахунок з кредиторами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Атанасісом АРМАНІТІСОМ і заступником директора Європейського департаменту МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що на сьогодні вдалося стабілізувати ситуацію в "Нафтогазі".

"Сьогодні бюджет компанії збалансований, і "Нафтогаз" самостійно розраховується за спожитий газ з Росією", - сказав Президент, додавши, що для цього "Нафтогаз" не бере кредити.

Він проінформував, що у червні приймуть остаточний фінансовий план "Нафтогазу".

"І я вважаю, що цього року ми вже почнемо розрахунок з кредиторами", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.