Україна збільшила видобуток вугілля

Вуглевидобувні підприємства України, за оперативними даними, у січні-травні 2010 року збільшили видобуток рядового вугілля на 2,4%, або 0,727 млн. тон порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 30,791 млн. тон.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, видобуток коксового вугілля за п'ять місяців цього року виріс на 1,6%, або 0,169 млн. тон, - до 10,934 млн. тон, енергетичного, - на 2,9%, або 0,558 млн. тон, - до 19,856 млн. тон.

Вуглевидобувні підприємства сфери управління Мінвуглепрому у січні-травні скоротили видобуток рядового вугілля на 4,9%, або 0,804 млн. тон порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 15,467 млн. тон. Зокрема, держшахти за звітний період зменшили видобуток коксового вугілля на 10,8%, або 0,431 млн. тон, - до 3,553 млн. тон, енергетичного - на 3%, або 0,373 млн. тон - до 11,914 млн. тон.

За січень-травень вуглевидобувні підприємства усіх форм власності провели 168,2 км вскришних і підготовчих гірських вироблень, що на 4,2 км більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

За 5 місяців підприємства Мінвуглепрому в цілому відвантажили споживачам 10,490 млн. тон товарної продукції, що на 2,5%, або 0,273 млн. тон, менше аналогічного показника 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України у січні-квітні 2010 року збільшили видобуток рядового вугілля на 4,6%, або 1,091 млн. тон порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 24,577 млн. тон.

Довідка УНІАН. Мінвуглепром прогнозує, що за підсумками 2010 року державні шахти наростять видобуток рядового вугілля на 1,8%, або 0,7 млн. тон, - до 39,1 млн. тон.

Вуглевидобувні підприємства України у 2009 році скоротили видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тон порівняно з 2008 роком - до 72,219 млн. тон. Видобуток коксового вугілля за 2009 рік скоротився на 4,3%, або 1,143 тис. тон, - до 26,494 млн. тон, енергетичного, - скоротилася на 8,4%, або 4,292 млн. тон, - до 46,725 млн. тон.