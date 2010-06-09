Голова правління «Сарматії» подав у відставку

Глава правління міжнародної компанії "Сарматія" Марчін ЯСТШЕМБСКІ подав сьогодні заяву про відставку зі свого поста і вихід зі складу правління фірми.

Про це він повідомив кореспондентові УНІАН у Польщі.

М. ЯСТШЕМБСКІ, який з 2008 року очолює правління створеної для розвитку проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) компанії, відмовився назвати причину своєї відставки.

"Не хочу про це говорити. Точно не сьогодні", - сказав він.

Водночас М. ЯСТШЕБСКІ, який працював у компанії з 2006 року, запевнив, що відставка не пов'язана з наміром акціонерів ввести ротаційне керівництво фірмою, проблемами в компанії або його стосунками з польським акціонером в "Сарматії" - компанією Pern Przyjazn.

"Сама компанія розвивається дуже добре", - заявив він, нагадавши, що на початку поточного року "Сарматія" підписала попередній договір про дофінансування проекту за рахунок коштів Європейського Союзу.

М. ЯСТШЕМБСКІ висловив упевненість у тому, що за найближчий рік "Сарматії" вдасться сформувати пул інвесторів для реалізації проекту ЄАНТК.

"Я переконаний у цьому. Якщо більше ТЕО (техніко-економічне обгрунтування) показало його вигідність, то дуже б здивувався, щоб менше не показало", - сказав він.

Голова правління додав, що акціонери не підтримали ідею української "Укртранснафти" ввести ротаційне призначення глави правління "Сарматії".

Як повідомляв УНІАН, акціонери "Сарматії" планували на зборах 17 червня розглянути питання введення ротаційного керівництва компанією.

Довідка УНІАН. Створена влітку 2004 року "Укртранснафтою" і польською Pern "Сарматія" у 2008 році отримала нових акціонерів з Азербайджану, Грузії і Литви, які зараз мають по 24,75%, окрім литовської Klajpedos nafta, що володіє 1%.

Фірма за свої кошти провела ТЕО проекту ЄАНТК для постачань каспійської нафти в країни Євросоюзу з використанням українського трубопроводу "Одеса-Броди", результати якого були представлені у травні 2009 року.

Для реалізації проекту необхідно знайти додаткове фінансування, оскільки на сьогодні "Сарматія" має тільки попередній договір про фінансування 25% вартості спорудження польської ділянки ЄАНТК за програмою допомоги Євросоюзу Польщі.

Інші кошти компанія планувала залучити від ЄБРР, комерційних банків, стратегічного інвестора, у самих акціонерів або через фондовий ринок.