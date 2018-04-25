Україна «зливає» Нафтогаз?

Ситуація останніх днів говорить про те, що "Нафтогаз" готують до банкрутства. Саме готують... Основним претендентом на володіння НАК є російський Газпром. Основою для таких висновків можуть бути раніше заявлені ініціативи "друзів" і реакція Кремля на зволікання української влади з ухваленням рішення у газовій сфері - інтеграція досі на відбулася, а пропозиція виходу російського газового монополіста на внутрішній ринок України теж залишається фактично без відповіді. Мабуть, саме тому посол Росії в Україні Михайло Зурабов "натякнув", що "усі пропозиції, які на сьогодні росіяни формулюють українським колегам, звичайно, мають чітко обмежений час. Якщо на цю пропозицію не буде реакції протягом півроку, року, півтора року, Росія, на жаль, вирішуватиме проблеми самостійно". В усьому цьому простежується, з урахуванням національного налаштування нової влади, відвертий "дах" росіян для команди "регіоналів" у цьому питанні. Схоже, усе давно узгоджено, просто не хочеться чергового галасу в країні, як це було із здачею Севастополя, авіапрому, суднобудування і підприємств ГМК. "Вибілюючи" наше керівництво, росіяни наполегливо йдуть до поставленої мети - отримати всю Україну і відразу.

Удар з тилу

Останньою бомбою в газовому питанні стало прийняте на початку тижня рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу про те, що "Нафтогаз" повинен повернути 11 млрд. куб. м газу RosUkrEnergo (СП "Газпрому" і бізнесмена Дмитра Фірташа. Саме з цією компанією, точніше з її власником, вела непримиренну війну Юлія Тимошенко, намагаючись позбутися "газових посередників", або замінити їх). До того ж, за рішенням суду RosUkrEnergo повинна отримати від НАК додатковий обсяг блакитного палива у розмірі 1,1 млрд. куб. м у якості неустойки за порушення умов контракту, згадується і сума у 200 млн. доларів колишнього невдоволення. Загалом RosUkrEnergo оцінює "штраф" у 5,4 мільярда доларів. У ціні НАК і RosUkrEnergo розходяться разюче. Перша рахує борг за нинішньою ціною газу, а остання - за нещасливою ціною від Юлії Володимирівни.

Якщо "Нафтогаз" віддасть борг газом з ПСГ, то до зимового періоду не зможе накопичити необхідний запас, а якщо зійдуться на грошах, то де їх брати знає тільки Господь Бог. Іншими словами - прецедент на банкрутство.

Щоравда, уже сьогодні міністр палива та енергетики Юрій Бойко заявив, що допускає оскарження Україною рішення Стокгольмського арбітражу. Головне, зауважте, "допускає".

Через це викликає сумнів "несподіваність" стокгольмського вердикту. Як могла влада не знати про підготовку удару по НАКу, точніше, як невміло замаскували цю похмуру для України "несподіванку".

До висновку щодо "подарунка" російській стороні у вигляді Нафтогазу підштовхують і внутрішні проблеми НАК. Як повідомляло вже не одне джерело у компанії, там йде масове скорочення штату. До того ж, робиться це усе під виглядом реорганізації. "Звільнено" не лише неугодних, а цілі департаменти(!)

Сценарій від друга

Підтвердженням ретельно підготовленої операції з "дерибану" НАК є і висновки російських експертів та тези зі ЗМІ.

Російські "Ізвестія" пишуть: "Нафтогаз" насилу розплатився з Росією за травневі обсяги газу: у суботу росіянам перерахували 730 мільйонів доларів, але цьому передували замовляння про безгрошів`я і скрутне фінансове становище. Експерти (російські) гадають, у правильному для них руслі - звідки компанія взагалі узяла гроші. Мабуть, допоміг уряд. Чи заплатить "Нафтогаз" у червні - відповіді немає. Утім, тут треба згадати нещодавні заяви уряду України, що ось тепер, з приходом нової влади, "Нафтогаз" систематично розраховуватиметься грошима і без надмірних зусиль.

Але біда не приходить одна. У компанії чекають рішення Стокгольмського арбітражного суду. Якщо "Нафтогаз" суд програє, то його, можливо, чекає банкрутство. І що робити далі? Допоможе лише злиття з "Газпромом", упевнені російські експерти".

Хіба такі заяви вимагають розшифровки?..

Відмазкою від чіткої лінії на "злиття" були заяви сторін про створення СП на паритетній основі. Відбулася навіть зустріч міністра палива та енергетики України Юрій Бойка і головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Як зазначають "Ізвестія", "переговори поспішили подати як домовленість, але це не так. Такий варіант не влаштує "Газпром", - упевнений голова правління альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик, - а злиття в загальноприйнятому розумінні невигідне для України, адже тоді "Нафтогаз" отримає частку максимум 5-6% і одну людину в раді директорів".

І тут же натяк на замінність. Росія лякає залученням до газового консорціуму компанії типу E.ON Ruhrgas, щоб за європостачання відповіла вона. "Вісті" продовжують: "є і катастрофічний сценарій: коли почнуть банкрутити неплатників, посилить свої позиції "донька" "Газпрому" - "Газпром збут Україна", прогнозує директор Інституту національної енергетики Сергій Правосудов, через неї росіяни і почнуть збирати українське "добро".

Здається, не варто розписувати подальший сценарій, російські колеги вже постаралися описати в подробицях наше майбутнє. Віктор Янукович, як гарант Конституції, уже після апогею зі стокгольмським рішенням, заспокоює громадськість, мовляв, ситуація в НАК стабілізувалася, до кінця року компанія почне розрахунок з кредиторами, але це більше нагадує москітну сітку, яку накидають на справжні діяння, які давно втратили здоровий глузд. Навіть дитина з початковими арифметичними знаннями може вирахувати плачевний результат.

Від порад у вухах беруші

За словами експерта з енергетичних питань Богдана Соколовського, "у разі злиття (Газпрому і Нафтогазу - ред.), Росія виграє дуже серйозно, а Україна втратить і увійде до газової залежності".

На його думку, після можливого об`єднання "Газпрому" і "Нафтогазу" ціни на газ на внутрішньому ринку України не знизяться, а навпаки - зростуть, оскільки Росія проводить реформу свого внутрішнього ринку, доводить вартість газу до європейського рівня.

Незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут, коментуючи ситуацію, зазначає, що "Газпром" дуже зацікавлений у підвищенні власної капіталізації. За даними незалежних європейських експертів, капіталізація "Газпрому" складає зовсім не ті 150-200 млрд. дол., про які говорять В. Путін та Д.Медведев. На Лондонській біржі "Газпром" оцінюють приблизно у 130 млрд. дол., і це реальна ринкова капіталізація. Досягти підвищення капіталізації "Газпрому" найпростіше за рахунок поглинання "Нафтогазу", який є під боком у Росії. Саме тому російське керівництво так наполегливо проштовхує ідею про об`єднання двох компаній".

На його думку, "отримати від Росії більше можна, але тільки маючи чітку стратегію у відстоюванні власних інтересів. Якщо логіка "Газпрому" полягає у тому, що тільки він має право продавати увесь газ, що транспортується через російську ГТС, то й Україна повинна зайняти таку ж позицію. Звичайно, існують відповідні домовленості з Росією, які вона не погодиться переглянути. Але якщо Україна повернеться до питання реформування "Нафтогазу" у дусі Брюсельської декларації, то створені на його базі компанії матимуть повне право укладати з "Газпромом" нові договори. У тому числі може бути поставлено питання про те, що Україна купуватиме у "Газпрому" газ на українсько-російському кордоні для подальшого його транспортування і перепродажу у країни Європи".

Але влада, традиційно, не дослухається до експертних оцінок. Вона живе за правилами пісні - ні, ні, ні, ні, я хочу сьогодні. Бентежить тільки одне. Чим ми "поступатимемося", коли закінчаться вільні від дружньої допомоги підприємства? Хоча, "поступатися" не доведеться, усе стане загальним, інтернаціональним. Тут залишається згадати Білорусь. Вона свого часу пішла на усі поступки російській стороні, щоб не впасти у боргову прірву. Їй обіцяли дешевий газ за газотранспортну систему, низькі ціни на нафту за відкриття ринку, блага від Митного союзу, але у результаті обіцянки так і залишилися обіцянками. Зараз пристрасті у стосунках двох держав розжарені до краю. Росія лютує - як же, не задовольнені царські амбіції. Не турбуйся, північна сусідко, українська влада тебе не підведе…

Олена Бистрицька (УНІАН)