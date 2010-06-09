БЮТ ініціює створення ТСК щодо повернення газу «РосУкрЕнерго»

Фракція БЮТ ініціюватиме створення в парламенті тимчасової слідчої комісії з незаконного повернення 11 млрд. кубометрів газу компанії "РосУкрЕнерго" за результатами розгляду справи в Стокгольмському арбітражі, а також звернеться в міжнародні організації щодо розслідування фактів корупції нової влади.

Як повідомляє офіційний сайт Ю. ТИМОШЕНКО, про це лідер БЮТ заявила сьогодні на прес-конференції в Житомирі.

"У той час, коли я працювала прем'єр-міністром, ми залучили спеціальну компанію, яка займається такими розслідуваннями мегакорупційних угод на рівні урядів інших держав. Я думаю, що ми знову звернемося до цієї міжнароднї структури і проситимемо, щоб вони проаналізували ситуацію і повідомили світ, що в Україні розгортаються мегакорупційні угоди", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ констатувала, що "ці угоди обчислюються не мільйоном-двома-трьома, а мільярдами доларів, і вони стали реальністю на сотий день правління ЯНУКОВИЧА".

Водночас Ю. ТИМОШЕНКО висловила сумніви з приводу зацікавленості парламентської коаліції у вирішенні цього питання на користь України. "Але в цьому парламенті кому ця спеціальна слідча комісія потрібна? Хто відстоюватиме сьогодні державні інтереси"? - риторично запитала вона.

Лідер БЮТ повідомила, що її команда спробує вирішити це питання, подавши відповідні позови до українських судів. "Ми, безумовно, звертатимемося до судів вітчизняних, але чи знайдемо ми в наших українських судах хоч якусь часточку правосуддя після того, як буде завершена до кінця реформа, яка є зачисткою системи судочинства в нашій державі"? - додала Ю. ТИМОШЕНКО.

Єдиним шляхом вирішення проблеми Ю. ТИМОШЕНКО бачить докорінну зміну влади в Україні. "Щоб ще раз повернути країні ту владну команду і ті політичні сили, які можуть все ж вирішувати усе без тих елементів розбрату, які були. Я вірю в те, що саме термінові або, якщо вирішить так суспільство і обставини, дострокові, але парламентські вибори повинні стати основою для повернення країни на логічний, правильний шлях розвитку, шлях європейської демократичної держави" - заявила вона.