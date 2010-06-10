До 1 липня підготують пропозиції щодо співпраці в ядерній енергетиці

Дві українсько-російські робочі групи до 1 липня підготують пропозиції про співпрацю у галузі ядерної енергетики.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив керівник «Росатома» Сергій КІРІЄНКО на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Зокрема, він нагадав, що створено чотири робочі групи зі співпраці в атомній сфері, дві з яких досягли у своїй роботі результатів. Йдеться про підписаний контракт на будівництво третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, а також про контракт на забезпечення українських АЕС паливом, пояснив С.КІРІЄНКО.

«У нас є ще робоча група з машинобудування і з експлуатації атомних станцій. За термінами ці робочі групи повинні будуть доповісти Вам про результати роботи до 1 липня, просто по перших двох групах трохи швидше вийшло», - повідомив С.КІРІЄНКО.

Він також нагадав, що сьогодні Україна і РФ підписали міжурядову угоду про добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

С.КІРІЄНКО додав, що підписаний контракт на постачання палива українським АЕС підписаний на безстроковій основі.

«Ми дали економічно вигідну умову нашим українським партнерам: за рахунок довгостроковості контракту вони одержали відповідні знижки, а ми одержали гарантоване завантаження наших підприємств і таку зрозумілу перспективу на 15-20 років вперед. Скільки працюватимуть ці блоки - стільки часу здійснюватиметься постачання палива за російськими технологіями», - сказав С.КІРІЄНКО.