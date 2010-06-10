Китай та Узбекистан уклали рамкову угоду про купівлю-продаж природного газу. Як повідомляють агентства Сіньхуа та ІТАР-ТАРС, про це заявила сьогодні Китайська національна нафтогазова корпорація /КННК/.

Згідно з підписаною між компанією "Узбекнафтогаз" та КННК угодою, Узбекистан щорічно поставлятиме Китаю 10 млрд куб м природного газу. Крім того, між сторонами була досягнута домовленість про те, щоб з'єднати газотранспортну систему Узбекистану з газопроводом Узбекистан-Китай, який є частиною трубопроводу з Центральної Азії в КНР /Туркменія-Узбекистан-Казахстан-Китай/.

Перша лінію цього газопроводу здали в експлуатацію у грудні 2009 р. Трубопровід протяжністю понад 1,8 км починається в районі кордону між Туркменією і Узбекистаном, транзитом проходить через Узбекистан і Казахстан і закінчується в китайському прикордонному пункті Хоргос в Сіньцзян-Уйгурскому автономному районі КНР. Нині паливо по цьому газопроводу поступає з Туркменії, з якою у Китаю є домовленість про постачання природного газу протягом 30 років.