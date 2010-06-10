Польща може позбавити ЄАНТК дофінансування

Міністерство регіонального розвитку Польщі може позбавити дофінансування проект створення Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) за рахунок коштів допомоги Європейського Союзу.

Про це кореспондентові УНІАН в Польщі повідомив представник прес-служби міністерства, яке є координатором проектів, співфінансовани за кошти Євросоюзу у рамках програми "Інфраструктура і довкілля".

Співрозмовник агентства зазначив, що міністерство розглядає можливість перенести передбачені на добудову польської ділянки ЄАНТК близько 120 млн. євро на інвестиції, пов`язані із запобіганням паводкам.

Він пояснив такі наміри затягуванням реалізації проекту українцями, що може призвести до того, що Польща не встигне використати виділені їй Євросоюзом кошти до 2016 року.

"Насправді йдеться тільки про проект "Одеса-Броди", і то через те, що українська сторона не особливо виявляє бажання добудувати свою ділянку", - сказав представник прес-служби.

Водночас він сказав, що міністерство може прийняти таке рішення тільки після консультацій з міністерством економіки, що курує проект, моніторинговим комітетом, відповідальним за нагляд за проектами, які співфінансуються ЄС.

Він також не виключає, що Польщі доведеться погоджувати це питання з Європейською Комісією.

"Це ще не вирішене питання, зараз важко щось однозначне сказати", - сказав представник міністерства.

За словами співрозмовника агентства, рішення можуть прийняти у липні-серпні.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2009 року польські ЗМІ повідомили про можливість виключення проекту ЄАНТК зі списку пріоритетних програм, що їх спфвфінансують за кошти Євросоюзу, через те, що компанія Pern Przyjazn, що готує проект, не виконувала узятих нею зобов`язань.

Проект вдалося залишити у списку в серпні 2009 року завдяки тому, що Pern як координатора ЄАНТК замінила міжнародна компанія "Сарматія", яка у березні поточного року підписала переддоговір про дофінансування проекту.

Компанія може отримати 25% вартості спорудження польської ділянки ЄАНТК.

Довідка УНІАН. Диверсифікація енергоносіїв є одним з пріоритетних напрямів польської програми "Інфраструктура і довкілля" з бюджетом на проекти у цій сфері у розмірі 1,7 млрд. євро з 37,6 млрд. євро, передбачених на усі проекти до 2013 року.

Програма розрахована на 2007-2013 роки, але кошти можна використовувати до 2016 року.