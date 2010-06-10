„Сарматія” розраховує на збереження дофінансування ЄАНТК

Міжнародна трубопровідна компанія розраховує на збереження дофінансування Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) у рамках програми допомоги Євросоюзу Польщі.

Про це кореспондентові УНІАН сказав генеральний директор "Сарматії" Сергій СКРИПКА, заявивши, що втрата цього фінансування не поставить крапку у реалізації ЄАНТК.

"Це не кінець проекту, оскільки це не єдині кошти, які ми планували отримати, але на динаміку реалізації проекту вплине дуже негативно" - сказав він.

С. СКРИПКА повідомив, що уперше про можливість перенесення коштів, призначених на добудову польської ділянки ЄАНТК за програмою "Інфраструктура і довкілля", заявив у кінці травня представник Міністерства регіонального розвитку Польщі.

За словами С. СКРИПКИ, відразу після цього "Сарматія" написала лист в це міністерство, яке відповідає за реалізацію програми допомоги, з проханням роз'яснити його позицію.

Представник "Сарматії" сказав, що компанія доки не отримала відповіді, зазначивши, що згідно з польським законодавством він повинен прийти не пізніше ніж за місяць.

С. СКРИПКА додав, що Міністерство економіки Польщі, яке є куратором проекту, "абсолютно не підтримує" цю ініціативу Міністерства регіонального розвитку.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку Польщі, що відповідає за реалізацію проектів у рамках програми "Інфраструктура і довкілля", розглядає можливість перенесення передбаченого фінансування для проекту ЄАНТК на інвестиції для запобігання паводкам.

Представник прес-служби міністерства сказав агентству, що рішення у цій справі може бути прийняте після консультацій з Міністерством економіки, яке курує проект, моніторинговим комітетом і, можливо, Єврокомісією.

Довідка УНІАН. Національні нафтотранспортні компанії України і Польщі - "Укртранснафта" і PERN Przyjazn - створили компанію "Сарматія" влітку 2004 року для отримання допомоги з боку Єврокомісії у розмірі 2 млн. євро на підготовку ТЕО проекту "Одеса-Броди-Плоцьк".

По 24,75% акцій "Сарматії" належать українськими "Укртранснафті", польській PERN Przyjazn, азербайджанській Socar і грузинській GOGC, 1% акцій компанії належить литовській AB.

"Сарматія", яка з серпня 2009 року є координатором проекту ЄАНТК у рамках програми "Інфраструктура і довкілля", може отримати від Євросоюзу близько 125 млн. євро дофінансування.

Ця сума складає близько 25% вартості спорудження польської ділянки ЄАНТК.

Інші кошти компанія планує залучити від інвесторів і банків.

Ідея проекту будівництва Євро-Азійського нафтотранспортного коридору Одеса - Броди - Плоцьк - Гданьськ виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди - Плоцьк, який дав би можливість протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданьська на узбережжі Балтійського моря.