В Україні не закриватимуть шахти з продуктивними запасами

В Україні не закриватимуть шахти, що мають продуктивні запаси вугілля, заявляє міністр вугільної промисловості України Юрій ЯЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в місті Шахтарську (Донецька обл.) після наради в ДП «Шахтарськантрацит» з приводу оптимізації структури управління галуззю.

«Закривати шахти, де є продуктивні запаси вугілля, ми не будемо і не збираємося», - сказав міністр.

Кажучи про те, що у вугільній галузі країни сьогодні визначені 63 шахти, які за певної інвестиційної підтримки можуть бути дуже перспективними, Ю.ЯЩЕНКО зазначив, що решта всіх вугільних підприємств не закриватиметься, а чекатиме інвестицій. «Ті шахти, які «важчі на підйом» ми їх не закриваємо, ніхто не збирається їх закривати. Ми ставимо ці шахти немов би в чергу на розвиток. Таких шахт ще стільки ж (тобто 63), - пояснив Ю.ЯЩЕНКО - Ми ставимо їх в чергу на розвиток. А поки що підтримуватимемо, адже там є запаси продуктивні, доступ до родовища, інфраструктура виробнича тощо. Але зараз грошей немає на їх підйом об`єктивно».

Міністр припустив, що, можливо, ресурси, які є на цих поки що неперспективних шахтах, використовуватимуться на 63-х об`єктах, «точках зростання», які зараз виділені в перспективні для інвестування. «Можливо там ресурси, які поки що не потрібні, трудові, матеріально-технічні й частину фінансових ресурсів переведемо в «точки зростання» і прискоримо це зростання».