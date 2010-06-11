Нафта дешевшає після даних про слабке виробництво в Китаї

Нафта знижується в п`ятницю після виходу даних про слабше, ніж очікувалося, травневе зростання промвиробництва в Китаї, повідомляє Рейтер. Проте віра інвесторів в потужність третьої світової економіки утримує ціни вище $75 за баррель.

Споживання нафти в Китаї є основним драйвером попиту, оскільки споживання в європейських економіках відновлюється повільно.

Статистика, опублікована в п`ятницю, свідчить, що обсяг промислового виробництва в Китаї збільшився в травні на 16,5 відсотка при прогнозі зростання на 17,1 відсотка.

До 8.25 МСК ф`ючерси на американську легку нафту опустилися на $0,19 до $75,29 після підйому до максимального рівня за чотири тижні в четвер. Ф`ючерси на нафту сорту Brent подешевшали на $0,09 до $75,20.

"Це трохи розчаровує, але я чекаю підтримки на відмітці близько $75. Вона була рівнем опору, і вчора ми нарешті пробили його", - сказав Кларенс Чу з Hudson Capital Energy.

В четвер ціни на нафту піднялися вище $75 вперше з 4 червня завдяки сильним показникам китайського експорту і підвищенню прогнозу попиту на 2010 рік.

"Китайські показники торгівлі дійсно поліпшили настрої інвесторів і відродили упевненість в тому, що світове економічне відновлення відбудеться не дивлячись на боргову кризу в єврозоні", - сказала Серена Лім з ANZ.

Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2010 році у зв`язку із збільшенням використання палива в США і підвищенням споживання в Китаї.