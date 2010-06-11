Україна в січні-травні збільшила транзит газу до Європи на 43%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-травні цього року збільшила транзит природного газу до країн Європи на 42,7%, або 12,629 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 42,227 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що в травні ц.р. компанія збільшила транзит природного газу до країн Європи на 0,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 7,609 млрд. куб. м.

Також у повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-травні ц.р. збільшилося на 32,1% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 70,466 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком – до 95,2 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.