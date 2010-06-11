Експерт: Україна може не отримати кредиту МВФ

Україна може не розраховувати на отримання від Міжнародного валютного фонду чергового транша кредиту через рішення Стокгольмського суду, який зобов`язав НАК "Нафтогаз України" повернути компанії RosUkrEnergo понад 12 млрд. куб. м газу.

Про це сказано в переданому УНІАН коментарі політолога Володимира ПОЛЯКОВА щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду про повернення RosUkrEnergo газу.

"Бюджетна діра в результаті рішення щодо RosUkrEnergo може досягати для України близько 5 млрд. доларів, що співмірно з траншем МВФ. Тому Міжнародний валютний фонд навряд чи кредитуватиме економіку, де влада віддає 5 мільярдів спонсорам своєї виборчої кампанії, просто так і майже без боротьби. Тим більше, що МВФ ставить тяжкі умови щодо зменшення дефіциту українського бюджету", - вважає експерт.

Водночас В. ПОЛЯКОВ припустив, що МВФ може порекомендувати українському уряду не передавати RosUkrEnergo газ.

"З іншого боку, на шляху планам оточення ЯНУКОВИЧА з передачі газу "Нафтогазом" структурі Дмитра ФІРТАША може стати той же МВФ, який виставить українській урядовій делегації досить жорсткі вимоги щодо неприпустимості фінансування подібних корупційних угод з держбюджету.

Тим паче, що частина уряду АЗАРОВА, особливо фінансово-економічний блок, розраховує на кошти МВФ для здійснення анонсованих реформ", - підкреслив В. ПОЛЯКОВ.

За словами політолога, зараз команда Президента Віктора ЯНУКОВИЧА своїми діями щодо RosUkrEnergo загрожує стратегічним інтересам держави, яка стає заручником зовнішніх гравців, у першу чергу Росії, якій у результаті послаблення "Нафтогазу" і неотримання кредиту від МВФ буде легше узяти під контроль стратегічні галузі України.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу щодо тривалої суперечки між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" про експропріацію "Нафтогазом" у січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, який належав RosUkrEnergo.

До того ж, Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo отримає від "Нафтогазу" додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу у якості неустойки за порушення умов контракту.

Це рішення є продовженням раніше прийнятого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення "Нафтогазом" умов контрактів на постачання, транзит і зберігання газу.

9 червня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО допустив оскарження Україною рішення Стокгольмського арбітражу в тяжбі між НАК "Нафтогаз України" та RosUkrEnergo.