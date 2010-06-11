"Белоруснефть" має намір відкрити в Україні представництво

Державне виробниче об`єднання "Белоруснефть" має намір відкрити в Україні своє представництво зі статутним фондом у 200 тис. доларів.

Відповідну постанову Ради міністрів Білорусі оприлюднено на офіційному сайті білоруського уряду.

Як пояснюється в постанові, ТОВ "Белоруснефть-Украина" створюється з метою нарощування обсягів експорту нафтопродуктів виробництва білоруських нафтопереробних заводів, а також отримання додаткового прибутку від експорту нафтопродуктів.

Крім того, планується придбання мережі автозаправних станцій для організації роздрібної торгівлі нафтопродуктами на території України.

Довідка УНІАН. Державне виробниче об`єднання "Белоруснефть" є провідним нафтовим підприємством у Білорусі, що працює в сфері нафтовидобутку понад 40 років. Основними напрямками його діяльності є видобуток нафти й газу, нафтовий сервіс, переробка вуглеводневої сировини, виробнича наука, машинобудування, реалізація продуктів переробки нафти й газу всередині країни та за її межами.

"Белоруснефть" співпрацює з національними нафтовими компаніями Венесуели та Ірану, провідними нафтовими підприємствами Росії.

До складу ВО "Белоруснефть" входять газопереробний завод, галузевий науково-дослідний інститут, увесь спектр високотехнологічних сервісних підрозділів. "Белоруснефть" має в своєму розпорядженні найбільший у республіці резервуарний і спеціальний транспортний парк, в його активі понад 60% усього автозаправного комплексу Білорусі.