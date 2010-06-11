НКРЕ має намір дозволити обленерго залучати кредити

Національна комісія регулювання електроенергетики має намір дозволити енергозабезпечуючим компаніям "Київенерго", "Донецькобленерго" "Харьківобленерго" і "Львовобленерго" залучати кредити для будівництва і модернізації об'єктів електроенергетики у рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Про це сказано в проекті постанови НКРЕ, оприлюдненому на сайті регулювальника.

Згідно з документом, витрати, пов'язані з обслуговуванням кредитів, враховуватимуться в структурі тарифів компаній. При цьому при визначенні обсягу витрат з кредиту враховуватиметься економічний ефект, отриманий компанією в результаті будівництва або модернізації того чи іншого об'єкту.

Одними з основних умов отримання обленерго дозволу з боку регулювальника на залучення позики буде початок основних виплат за ним після введення об'єкту в експлуатацію, а також залучення його під процентну ставку, що не перевищує 1,5 облікової ставки НБУ (нині - 9,5%).

Нагадаємо, у червні УЄФА підтвердила право Києва, Донецька, Львова і Харкова приймати Чемпіонат Європи з футболу в 2012 році.