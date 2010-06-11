«Вугілля України» може емітувати облігації на 500 млн. грн.

Міністерство вугільної промисловості повернулося до ідеї емітації держпідприємством "Вугілля України" облігацій у розмірі 500 млн. грн. для розвитку державного вуглевидобувного сектора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО.

"Ми хочемо спробувати і цей механізм залучення коштів", - сказав міністр, наголосивши при цьому, що нині підготовкою питань, пов'язаних з можливою емісією, на прохання міністерства займається інвестиційна компанія "Драгон Кепітал".

Ю. ЯЩЕНКО дав зрозуміти, що кошти, залучені під час розміщення облігацій, будуть спрямовані надалі до нещодавно створеного Фонду підтримки державних вугільних підприємств для подальшого розподілу на реалізацію найбільш перспективних проектів на державних шахтах.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2007 року Міністерство вугільної промисловості і ЗАТ "Альфа-банк" (Україна) підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачав випуск ДП "Вугілля України" корпоративних облігацій на 500 млн. грн. з терміном обороту 1,5-2 року. "Альфа-банк" (Україна) заявляв про готовність виступити лід-менеджером і андерайтером емісії. Крім того, банк готовий був запропонувати підприємствам вугільної галузі послуги фінансового лізингу для оновлення основних фондів, а також надання кредитних продуктів, у т.ч. здійснення проектного фінансування.

Кошти, залучені під час емісії, планували скерувати на техпереоснащення, а також поповнення оборотних коштів таких державних підприємств, як "Добропіллявугілля", "Селідоввугілля", "Вугільна компанія "Краснолиманська", "Донецька вугільна енергетична компанія" (зокрема, шахти "Південно-донбасівська № 3", шахта ім. Бакумова, шахта ім. Калиніна), "Шахтерськантрацит" (шахта "Шахтарсько-глибока"), "Ровенькиантрацит", "Первомайськвугілля".

У 2006 році "Альфа-банк" відкрив декілька кредитних ліній ряду державних вуглевидобувних підприємств обсягом 247 млн. грн..