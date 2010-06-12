Бойко сподівається домовитися з Газпромом щодо спірного газу

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сподівається домовитися з ВАТ «Газпром» щодо спірних 11 млрд. куб. м газу, щоб не постраждали ані бюджет, ані газовий баланс України.

Про це він сказав у прямому ефірі на телеканалі «Інтер» у п`ятницю ввечері.

«Ніяких грошей і ніякого газу ми з балансу своєї країни не віддамо. Ми не підемо тим шляхом, яким йшла голова нашого попереднього уряду, коли бездумно кудись втратили 11 мільярдів кубів. Зараз це з’ясовують правоохоронні органи. І поставили, дійсно, країну на межу виживання», – сказав він

При цьому він додав, що «це не наш шлях, і ми знайдемо відповідні інтереси і домовленості з «Газпромом» з тим, щоб ані бюджет нашої країни, ані газовий баланс не постраждали».

Також Ю.БОЙКО відзначив, що голова ради директорів компанії RosUkrEnergo, заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ вже «одержав інформацію, що швидкого повернення грошей не буде».

«Я хочу вам ще раз нагадати, з тим, щоб у вас не було ніяких інсинуацій, голова ради директорів компанії RosUkrEnergo, він же заступник голови «Газпрому» Росії, пан ГОЛУБЄВ Валерій Олександрович вже одержав, в усякому разі, неофіційну інформацію про те, що ніякого швидкого повернення не буде», – додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу у ході тривалої суперечки між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, які належать RosUkrEnergo.

Це рішення підтверджує, що спірний об`єм газу було вилучено «Нафтогазом» з порушенням умов контракту про зберігання газу з RosUkrEnergo і що «Нафтогаз» зобов`язаний повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу, які перебувають у підземних газових сховищах України, на тих самих умовах, що і до вилучення.

На додаток Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів щодо поставок, транзиту і зберігання газу. Це раніше прийняте рішення також набирає чинності, і тому зазначена вище сума має тепер бути виплаченою RosUkrEnergo як частина цього нового рішення.

Нагадаємо, цей об`єм газу було вилучено НАКом у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАКом і «Газпромом» в січні 2009 року RosUkrEnergo було виключено зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

Довідка УНІАН. У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили RosUkrEnergo з реєстрацією в Швейцарії для поставки туркменського газу до України до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) і І.ФУРСІН (10% акцій).