Кармазін: кримінальна справа СБУ не вплине на команду Тимошенко

Порушення СБУ кримінальної справи за фактом заподіяння державі Україна збитків у зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії RosUkrEnergo до НАК “Нафтогаз України” не матиме наслідків для попереднього уряду під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО. Про це під час ефіру на “5 каналі” заявив віце-прем’єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат від фракції НУ-НС Юрій КАРМАЗІН.

Він зауважив, що нині понад 1 млн. рішень судів не виконані і по багатьом з них збитки, завдані державі Україна досягають декілька млрд. "І ми раптом - держава Україна бере під козирьок рішення Стокгольмського комерційного суду, результати якого поки не оскаржені", - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Народний депутат наголосив, що у зв’язку з цим справа, порушена СБУ, порушена за принципом "чого побажаєте?". "Я вважаю, що коли і були дійсно заподіяні збитки державі Україна, тоді мала відповідне рішення приймати Генеральна прокуратура України, щоб не було конфлікту інтересів", - сказав Ю.КАРМАЗІН.

За його словами, порушенням цієї кримінальної справи, нинішня влада намагається досягти того, аби всі, хто були причетні до газової теми з уряду Ю.ТИМОШЕНКО, "висіли у неї на гачку". "Але нічим не закінчиться це для Юлії ТИМОШЕНКО, хіба що знову піднімуть їй рейтинг", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу в ході тривалого спору між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, який належав RosUkrEnergo.

До того ж Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.

9 червня міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО допустив оскарження Україною рішення Стокгольмського арбітражу у тяжбі між НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo.

11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ повідомив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії RosUkrEnergo до НАК “Нафтогаз України”.

Довідка УНІАН. У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили RosUkrEnergo з реєстрацією у Швейцарії для постачання туркменського газу в Україну до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) і І.ФУРСІН (10% акцій).