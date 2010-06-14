Янукович: Блоки ХАЕС та РАЕС Україна добудує самостійно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що блоки на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях добудовуватимуться Україною самостійно.

Про це Глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер» у неділю.

«Що стосується енергоблоків, Україна будуватиме їх самостійно», - наголосив Президент.

Говорячи про участь Росії в цьому проекті, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що йдеться всього на всього про використання фінансового кредиту. «Це послуга, на яку Росія погодилась», - додав В.ЯНУКОВИЧ.