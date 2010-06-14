Янукович: Блоки ХАЕС та РАЕС Україна добудує самостійно
09:15, 14 червня 2010Енергетика
0
...проте за російські кошти
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що блоки на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях добудовуватимуться Україною самостійно.
Про це Глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер» у неділю.
«Що стосується енергоблоків, Україна будуватиме їх самостійно», - наголосив Президент.
Говорячи про участь Росії в цьому проекті, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що йдеться всього на всього про використання фінансового кредиту. «Це послуга, на яку Росія погодилась», - додав В.ЯНУКОВИЧ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter