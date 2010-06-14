В Одесі побудують термінал з прийому скрапленого газу

Кабінет міністрів України прийняв постанову про будівництво в Одесі терміналу з прийому скрапленого природного газу (СПГ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО в прямому ефірі на телеканалі «Інтер» у п`ятницю ввечері.

«Так, ми ухвалили рішення уряду про будівництво терміналу в Одесі. Відповідну постанову прийнято ще місяць тому”, - сказав він.

При цьому міністр додав, що “у нас пройшли дуже перспективні переговори з нашими азербайджанськими партнерами, які з Румунією та Болгарією будують термінал скрапленого газу в Кулеві в Грузії, й ми будемо там партнерами з викупу певного обсягу скрапленого газу, й постачання до нашої країни через термінал в Одесі”.

За словами міністра, “програма розрахована на чотири роки, відповідні листи підтримки ми написали, рішення уряду вже почало виконуватися”.

Ю.БОЙКО зазначив, що вартість будівництва терміналу становитиме близько 1 млрд. дол. При цьому міністр відзначив, що інвестиції в даний проект дуже швидко окупляться.

“У нас є програма з Євросоюзом відповідна, в рамках цієї програми загальна сума фінансування там близько трьох мільярдів, і якраз один із об`єктів ми пропонуватимемо ось цей”, - додав голова Мінпаливенерго.

Також Ю.БОЙКО додав, що потужність терміналу з прийому СПГ в Одесі становитиме 5 млрд. кубометрів на рік на першому етапі й 10 млрд. куб. м на рік - на другому. “Ми розраховуємо на п`ять мільярдів кубів на першому етапі й ще п`ять, тобто сумарно десять, на другому”, - сказав Ю.БОЙКО.

Міністр також зазначив, що ресурсною базою для терміналу в Одесі стане родовище “Шах-Деніз-2” в Азербайджані. “Ми вже, в принципі, провели переговори з азербайджанськими партнерами про наявність цього ресурсу”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2009 року Міністерство палива та енергетики вирішило створити робочу групу з координації робіт щодо реалізації проекту будівництва в Україні терміналу для прийому скрапленого природного газу.

Довідка УНІАН. Скраплений природний газ (СПГ, англ. LNG – Liquefied Natural Gas) одержують при охолоджуванні природного газу до -162°С. У рідкому стані обсяг газу зменшується в 600 разів, що дозволяє в значній мірі збільшити ефективність його зберігання й транспортування. СПГ транспортують так само, як і нафту, – в спеціальних танкерах. У країнах-імпортерах він зберігається в резервуарах. У спеціальних терміналах СПГ розігрівається, завдяки чому повертається в газоподібний стан і після цього закачується в газотранспортну систему.

У Європейському Союзі зараз є 10 терміналів для СПГ. Перші регулярні постачання скрапленого газу до Європи почалися в ще 1964 році з Алжіру до Великої Ббританії.

Ринок СПГ розвивається переважно в країнах Азіатсько-тихоокеанського регіону (в Японії, приміром, за рахунок СПГ задовольняються всі 100% потреби економіки країни в «блакитному паливі»), а також частково на півдні Європи. Постачання СПГ становлять сьогодні всього 6% ву загальносвітовому обсязі споживання природного газу.

Фахівці Кембріджської асоціації енергетичних досліджень (CERA) прогнозують достатньо швидке зростання популярності СПГ уже найближчим часом. За їхніми оцінками, до 2020 року частка СПГ у енергоспоживанні, приміром в США, зросте до 20% порівняно з 1-2% зараз (для порівняння: 11% – в Європі і 100% – в Японії). Очікується, що загальносвітове споживання СПГ повинне майже подвоїтися вже до 2010 року.