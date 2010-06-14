«Укргазвидобування» збільшила виробництво скрапленого газу на 1,5%

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», в січні-травні 2010 року збільшила виробництво скрапленого газу (пропан-бутану) на 1,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 93,4 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошується, що в травні виробництво зрідженого газу склало 19 тис. тонн, що відповідає показникам минулого року.

За словами директора ДК «Укргазвидобування» Юрія БОРИСОВ, збільшення виробництва скрапленого газу – один з пріоритетних напрямів діяльності компанії. «Ми не збираємося втрачати лідерство у виробництві скрапленого газу, а оскільки це напрям діяльності прибутковий, то воно є пріоритетним для інвестування», - сказав Ю.Борисов.

Найбільшими підприємствами з виробництва скрапленого газу в структурі компанії є Технологічний цех стабілізації конденсату «Базильовщина» і Яблуневське відділення з переробки газу, які забезпечують дві третини обсягу виробництва скрапленого газу.

ДК «Укргазвидобування» - лідер з виробництва скрапленого газу в Україні. У 2009 році обсяг виробництва склав 234,3 тис. тонн, більше 30% всього виробництва в країні. Згідно з законодавством, весь обсяг зрідженого газу власного виробництва ДК «Укргазвидобування» реалізує через аукціони.

Довідка УНІАН. До складу ДК «Укргазвидобування» входять 5 переробних підприємств, на яких ведеться виробництво скрапленого газу. Шебелінській ГПЗ здійснює виробництво автомобільних бензинів мазкий А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного палива, зрідженого газу, уайт-спірита, мазуту, бітуму і інших нафтопродуктів.