«Нафтогаз» просить збільшити ціну газу для промпідприємств

НАК «Нафтогаз України» просить Міністерство палива та енергетики сприяти в прийняття Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) рішення про підвищення граничних цін на газ для промислових підприємств та бюджетних організацій на 13,3%, або 266,08 грн., – до 2258 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу).

Про це йдеться у офіційному листі голови правління НАК Євгена БАКУЛІНА на ім`я міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА від 9 червня, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, держхолдинг пропонує також провести ще одне збільшення, встановивши для цих категорій споживачів з 1 жовтня граничні ціни на рівні 2400 грн. за тис. куб. м. Таким чином, до кінця року ціна газу для промпідприємств та бюджетних організацій може зрости на 20,5%, порівняно з діючою сьогодні - 1992,8 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу). При цьому «Нафтогаз» пропонує встановити такі ціни, зокрема і для підприємств-виробників азотних добрив (зараз 1633,30 грн. за тис. куб. м)

Обгрунтувавши необхідність коригування цін, компанія зазначає, що при встановленні діючої ціни НКРЕ не врахувало зміни ціни закупівлі імпортного газу (у І кварталі – 304,33 дол. за тис. куб. м, у ІІ кварталі – 232,85 дол. за тис. куб. м), а також необхідного відшкодування витрат компанії, пов`язаних із закупівлею і реалізацією природного газу споживачам. При цьому, за оцінками компанії, через невідповідність ціни реалізації природного газу цим категоріям споживачів, збитки «Нафтогазу» в першому кварталі склали близько 6 млрд. грн.

Нагадаємо, НКРЕ щомісяця переглядає рівень граничних цін для промспоживачів і бюджетних організацій з урахуванням коливань національної валюти по відношенню до долара США за курсом, зафіксованим на 1 січня 2009 року.

У квітні регулятор знизив граничні ціни на газ на травень для промислових споживачів та бюджетних установ на 1,4%, або на 27,45 грн. за тис. куб. м, - до 1 992,8 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу). Дія цих цін продовжена НКРЕ на червень.

Потреби підприємств - виробників азотних мінеральних добрив у природному газі забезпечуються за рахунок імпортованого природного газу. Разом з тим, відповідно до постанов НКРЕ №1128 від 01.10.2009 р. і №350 від 01.04.2010 р. «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для підприємств-виробників азотних мінеральних добрив», граничний рівень цін на природний газ для потреб цих підприємств (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу) становив у І кварталі 2010 року 1584,40 грн. за тис. куб. м, а в II кварталі 2010 року - 1633,30 грн. за тис. куб. м.