Поставки нафти на українські НПЗ збільшилися на 2%

Поставки нафтової сировини на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, у січні-травні збільшилися на 1,9%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 4 млн. 594,7 тис. тонн. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні-травні українські НПЗ переробили 4 млн. 507,8 тис. тонн нафтової сировини, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році поставки нафти і газового конденсату на українські НПЗ збільшилися на 5,7%, порівняно з 2008 роком, до 11 млн. 432,8 тис. тонн. У 2009 році українські НПЗ переробили 11 млн. 507,7 тис. тонн нафтової сировини, що на 6,1% більше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. В Україні працює шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.