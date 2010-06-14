Уряд використовує енергозалежність України на користь олігархів

Уряд Миколи АЗАРОВА за перші 100 днів своєї роботи продемонстрував схильність використовувати чинник залежності України від енергопоставок з Росії на користь олігархічних груп, нехтуючи енергетичною і економічною безпекою, національними інтересами або ж займаючись їх бізнес-експлуатацією.

Про це йдеться у висновках експертного моніторингу «100 днів уряду. Моніторинг прозорості дій влади в енергетичному секторі і відповідності енергетичної безпеки України», проведеного Альянсом «Нова енергія України» спільно з Київським міжнародним енергетичним клубом «Q-club» і Центром «Номос» за підтримки Фонду «Відродження», результати якого були представлені сьогодні у Києві на прес-конференції.

Зокрема, згідно з висновками експертів, «у перші 100 днів своєї діяльності в енергетичному секторі влада зосередила свою діяльність на забезпеченні корпоративних інтересів основних спонсорів Партії регіонів».

«Пропрацювавши майже 100 днів, новий уряд не має чіткої стратегії з впровадження енергоефективних реформ у галузях економіки країни, які сприятимуть істотному скороченню енергоспоживання і зниженню енергозатратності бюджетної сфери, домогосподарств і промисловості», - зазначено у документі.

Як відзначив, представляючи результати моніторингу, керівник енергетичних програм Центру «Номос» Михайло ГОНЧАР, 100 днів уряди прем`єра М.АЗАРОВА є показовими з позиції реальних і декларативних пріоритетів владної команди. Реальні пріоритети – тотальна моноорієнтація на задоволення потреб газоолігархічних груп усередині країни і на Росію зовні. Декларативний пріоритет – співпраця з ЄС.

«У цілому, стиль урядової команди нагадує модель поведінки уряду Юлії ТИМОШЕНКО - ПР-активність замість конкретної роботи. Тільки на порядок вище», - відзначив М.ГОНЧАР.

При цьому він додав, що відмінність полягає у використанні політичного і адміністративного ресурсу з метою проштовхування через ВР України необхідних законопроектів. Проте, оперативність, продемонстрована урядом у питаннях ухвалення бюджетного закону, не була використана, наприклад, у випадку із законопроектом про основні принципи функціонування ринку газу в Україні, що могло як позитивно вплинути на прискорення приєднання України до Енергетичної Співдружності, так і стати одним з серйозних індикаторів для МВФ.

У свою чергу, як відзначив голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій БОРОВИК, уряд опікувався розв’язанням проблем створення максимально сприятливого режиму для провідних олігархічних груп бізнесу в газовому, хімічному і металургійному секторах за рахунок стратегічних поступок і нехтування національними інтересами.