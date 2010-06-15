До осені Україна і ЄС мають визначити план модернізації ГТС

До осені Україна і Євросоюз мають визначити план з модернізації української газотранспортної системи на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в Люксембурзі на брифінгу в рамках 14-го засідання Ради з питань співпраці Україна – ЄС.

Він також повідомив, що 25 червня в Брюсселі представники України і ЄС детально обговорять питання модернізації ГТС.

«25 червня в Брюсселі буде дуже важлива зустріч комісарів ЄС разом з нашим міністром палива та енергетики, на якій зокрема обговорюватиметься ця тема. Я думаю, що ми маємо протягом літа знайти вирішення цієї проблеми і розробити на 2011-й рік цілком конкретну програму модернізації ГТС», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. 23 березня 2009 року в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української газотранспортної системи, за підсумками якої була схвалена декларація. Згідно з документом, уряд України взяв на себе ряд зобов`язань з імплементації європейського законодавства щодо регулювання ринку газу. Крім того, Україна пообіцяла забезпечити прозорість інвестицій.

Вартість модернізації української ГТС, яка, зокрема, передбачає збільшення пропускної спроможності на 60 млрд. кубометрів газу на рік, оцінювалася українським урядом у 5,5 млрд. дол.