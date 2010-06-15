Порушено кримінальну справу щодо з’ясування, куди подівся газ Фірташа

Порушено кримінальну справу щодо з’ясування, куди поділося 11 млрд. кубометрів газу, які Стокгольмський арбітражний суд зобов’язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час підходу до журналістів повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання, чи виконає Україна рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу, Президент підкреслив, що Україна несе зобов’язання за всім міжнародними угодами і тому має виконувати рішення європейських судів.

«Але ми повинні дати відповідь – де цей газ подівся», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що на сьогодні з цього приводу порушено кримінальну справу, й він сподівається, що найближчим часом слідчі дадуть відповідь на це запитання.

«Це важливо для нашої країни. Мова йде про порушення закону», - сказав Президент.

За його словами, необхідно з’ясувати, хто приймав рішення не віддавати «РосУкрЕнерго» газ, а також з’ясувати, що це було - «зловживання чи ще гірше».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.

11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії RosUkrEnergo до НАК “Нафтогаз України”.

Він зазначив, що "нанесений збиток полягає у тому, що Україна має повернути “РосУкрЕнерго” додаткові обсяги газу у вигляді штрафних санкцій".