Україна має намір розпочати реалізацію Брюссельської декларації з модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в Люксембурзі на брифінгу після засідання Ради з питань співпраці Україна-ЄС.

«Є ціла низка умов, які було висунуто Європейським Союзом ще рік тому. Ці умови містилися, як ви знаєте, у відповідному меморандумі. Це і енергетична хартія, це закон про функціонування ринку газу… Виникає питання, а чому, власне, Україна не опікувалася розв’язанням цих питань?», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що уряд має намір прискорити розв’язання питань, які містяться в меморандумі, і вже на завтрашньому засіданні уряду розглянути проект закону про функціонування ринку газу.

«Ми прискоримо розв’язання цих питань, і завтра на уряді буде розглянуто закон про функціонування ринку газу. Це відкриє нам шлях до реалізації положень Брюссельського меморандуму, і відповідно відкриє шлях до участі Європейського Союзу у модернізації нашій ГТС. Я сподіваюся, що ми це питання найближчим часом вирішимо. І тоді вже детально говоритимемо про план модернізації ГТС», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Люксембурзі М.АЗАРОВ повідомив, що 25 червня у Брюсселі представники України і ЄС детально обговорять питання модернізації ГТС.

«25 червня у Брюсселі буде дуже важлива зустріч комісарів ЄС разом з нашим міністром палива і енергетики, на якій зокрема обговорюватиметься ця тема. Я думаю, що ми маємо протягом літа знайти розв’язання цієї проблеми і розробити на 2011-й рік цілком конкретну програму модернізації ГТС», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. 23 березня 2009 р. було підписано спільну декларацію України і ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, в якій Україна зобов`язалася створити прозорий газовий ринок.

Згідно з текстом декларації, український уряд узяв на себе зобов`язання забезпечити незалежність оператора з транзиту газу, зокрема, шляхом реалізації директиви ЄС за № 55 від 2003 року щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу.

Також уряд зобов`язався забезпечити прозорість і відкритість для інвесторів з модернізації газотранспортної системи і надати рівний доступ до відповідної фінансової і технічної інформації, а також забезпечити контроль над отриманими на модернізацію газотранспортної системи коштами.

Уряд України пообіцяв дати можливість операторам з транзиту газу діяти на комерційній основі для виконання свого бізнес-плану у довгостроковій перспективі. Україна також зобов`язалася забезпечити доступ третіх сторін до підземних сховищ газу на прозорих комерційних умовах.

При цьому реформи газового сектора Україна має завершитися до кінця 2011 року, що буде також відображено в Угоді про асоціацію між Україною і ЄС, а також в Угоді про приєднання України до Енергетичного співтовариства.

Вартість модернізації української ГТС, яка, зокрема, передбачає збільшення пропускної спроможності на 60 млрд. кубометрів газу на рік, оцінювалася українським урядом в суму 5,5 млрд. дол.