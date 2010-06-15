«Укренерго» скасувало липневий аукціон із експорту електроенергії

НЕК «Укренерго» скасувала аукціон із доступу до міждержавного перетину України для експорту електроенергії в липні через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомив представник НЕК.

Нагадаємо, що раніше голова НАК «Енергетична компанія України» Петро ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ прогнозував, що Україна відновить експорт електроенергії до країн Східної Європи з 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, НЕК «Укренерго» оголосила про проведення місячного аукціону з надання послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в липні. Відповідне оголошення 8 червня було оприлюднено на сайті компанії.

На місячний аукціон компанія вирішила виставити 270 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострова», який працює в синхронному режимі з ENTSO-E і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини та Угорщини. Перетин «Бурштинського енергоострова» розбито на 5 нерівних лотів: один на 100 МВт (гарантованого постачання протягом місяця) й три по 50 МВт (тільки один лот гарантований протягом місяця), а також один 20 МВт (негарантованого постачання).

Стартова ціна лотів із «Бурштинського енергоострова» коливається в межах від 347,299 тис. грн. до 1,736 млн. грн.

Крім того, на аукціон планувати виставити пропускну спроможність перетину з Польщею «Добротворська ТЕС – Замость (Польща)» двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт. Початкова вартість лотів – 2,344 млн. грн. і 1,389 млн. грн. відповідно.

Також «Укренерго» виставило на торги три негарантовані лоти сумарним обсягом 150 МВт у напрямку на Молдову. Стартова ціна лотів – 420,120 тис. грн.

Компанія також виставила на аукціон 1,5 тис. МВт пропускної спроможності у напрямку до Російської Федерації. При цьому лише 700 МВт перетину гарантовані впродовж липня. Стартова ціна за даними лотами коливається від 3,472 млн. грн. до 6,945 млн. грн.

Нагадаємо, «Укренерго» з лютого ц.р. провела вже 4 безрезультативних місячних аукціони з реалізації права доступу до експортного перетину. Відсутність інтересу до експортних постачань із боку українських компаній, що спочатку було обумовлено об`єктивним чинником браку вугілля на Бурштинській ТЕС, наразі продиктоване невигідною ціновою кон`юнктурою на енергоринку Європи.