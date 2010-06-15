Справу щодо "РУЕ" буде розслідувати Слідче управління СБУ
Заявив Хорошковський
Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що кримінальна справа за фактом завдання збитків державі Україна, порушена після рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо "РосУкрЕнерго", розслідуватиметься Слідчим управлінням СБУ.
Про це він заявив в інтерв`ю «Українській правді».
«Збитки полягають у штрафних санкціях, які накладено на країну: ми вже одержали позов на 197 мільйонів, плюс об`єм газу, що повертається, вищий, ніж об`єм вилученого газу», - уточнив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, додавши, що «справа тільки порушена, вона розслідуватиметься Слідчим управлінням СБУ».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що порушено кримінальну справа зі з`ясування того, куди поділося 11 млрд. кубометрів газу, які Стокгольмський арбітражний суд зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії «РосУкрЕнерго».