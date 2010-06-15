«Нафтогаз» скоротив платежі до бюджету на 33%

Підприємства, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", в січні-травні 2010 року скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 33,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 12 млрд. 728,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

У повідомленні зазначається, що загалом підприємства, що відносяться до Мінпаливенерго, в січні-травні скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 25,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 16 млрд. 496,3 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету – 15 млрд. 502,7 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 59,5%, порівняно з 2008 роком, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

Загалом підприємства, що відносяться до Мінпаливенерго, в 2009 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 47,1%, порівняно з 2008 роком, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету – 47 млрд. 369,4 млн. грн.