Проти екс-заступника голови «Нафтогазу» порушено кримінальну справу

Проти колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА порушено кримінальну справу.

Про це пише газета «Сегодня», посилаючись на свої джерела в СБУ.

Джерело повідомило газеті, що слідчий СБУ відпустив І.ДІДЕНКА під підписку про невиїзд.

Видання нагадує про недавнє рішення Стокгольмського арбітражного суду, який визнав, що за часів прем`єрства Юлії ТИМОШЕНКО у компанії «РосУкрЕнерго» (що належить «Газпрому» й українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ) незаконно було вилучено 11 млрд. кубометрів газу. Арбітраж ухвалив повернути цей обсяг газу «РУЕ», а також, як компенсацію за збитки, додатково віддати 1,1 млрд. кубометрів.

Тому, зазначає «Сегодня», минулого тижня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив про порушення кримінальної справи з приводу завдання збитків Україні.

«Наше джерело уточнило, що справу за фактом «розкрадання газу невстановленими особами» було порушено 8 червня, а вже 10 числа - проти І.ДІДЕНКА. Причина - саме він (який довго замінював хворого в 2009 році голову «Нафтогазу» Олега ДУБИНУ) підписав документи, які й дали можливість вилучити газ у «РУЕ»», - пише видання.

Джерело вважає, що слідство може не задовольнитися справою проти І.ДІДЕНКА, оскільки він виконував вказівки Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вона, свідчать джерела, підписала директиви щодо газу одноосібно, на що нібито не мала повноважень. Отже у слідства можуть виникнути до Юлії Володимирівні неприємні запитання», - зазначає газета.

«Сегодня» вважає, що сама Ю.ТИМОШЕНКО не виключає, що її можуть притягти до кримінальної відповідальності.

«Для мене велика честь, що сьогодні порушили кримінальну справу за те, що - і за фактом, і проти окремих осіб (я думаю, що це з прицілом на мене прямо), - що ми через правові процедури забрали у кримінальної структури «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубічних метрів газу й передали державі», — цитує вчорашню заяву Ю.ТИМОШЕНКО газета. Екс-прем`єр переконана, що її «дії з повернення цього природного газу на 5 млрд. доларів були абсолютно правильними».