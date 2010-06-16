Київські підприємства ТКЕ - лідери за газовим боргом

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» заявляє, що київські підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) є найбільшими боржниками ДК «Газ України» за спожитий природний газ. Їх борг перед компанією перевищує 2,16 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні зазначається, що станом на 14 червня 2010 року заборгованість АЕК «Київенерго» становить більш як 2,07 млрд. грн. (рівень розрахунків у 2010 році – 45%). Борг ЗАТ «ДАРтеплоцентраль» за спожитий в 2009-2010 рр. природний газ становить 93,7 млн. грн., а рівень розрахунків в 2010 р. – 55%.

ДК «Газ України» вкотре звертає увагу керівництва АЕК «Київенерго», ЗАТ «ДАРтеплоцентраль» і київської міської влади на неприпустимість постійних затримок з проведенням розрахунків за спожитий газ.

Довідка УНІАН. Станом на 14.06.2010 борг підприємств ТКЕ України (без урахування АЕК «Київенерго») за опалювальний сезон 2009-2010 рр. становить понад 2,88 млрд. грн., рівень розрахунків – 71%.

Згідно з положеннями ст. 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання і забезпечення населення теплою водою покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової сплати споживачами за використаний природний газ.